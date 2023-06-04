الغضبان ورئيس الأكاديمية البحرية يشهدان ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل" (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الأحد، ورشة عمل بعنوان "الصناعة ومستقبل سوق العمل"، المقامة بالأكاديمية االعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية البحرية.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل" التي تأتي تماشيًا مع ما تشهده محافظة بورسعيد من نهضة كبرى في قطاع الصناعة وسوق العمل، فضلاً عن الدور المهم لهذه الندوات في التوعية بجهود التنمية الصناعية ومتطلبات المرحلة الراهنة، وفتح ٱفاق جديدة لمزيد من التطور الصناعي، بجانب توعية طلاب الأكاديمية وتعريفهم بسوق العمل ومتطلباته.

وأكد محافظ بورسعيد فخره واعتزازه بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، لافتًا إلى أن هذا الصرح العملاق داخل المحافظة يعتبر فخر لنا جميعًا، لافتًا إلى دور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم، فضلاً عن دور هذا الصرح الكبير في المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد والتعاون المثمر في العديد من المجالات بالمحافظة.

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل

ندوة "الصناعة ومستقبل سوق العمل