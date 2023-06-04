الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق ميدان السواقى بالفيوم لمدة أسبوع

د.أحمد الأنصاري،
د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،

أعلن د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إغلاق طريق قصر الثقافة أمام محطة القطار لمدة أسبوع بداية من اليوم، وذلك بعد الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في مؤتمر صحفي عقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة. 

يأتي ذلك في إطار رصف وتجميل ميدان السواقي بعد انتهاء شركة مياه الشرب من تركيب الخطوط الضغط العالي للمياه وربطها بمحطة الشرب بقحافة.

أضاف "الأنصاري" أن الاجتماع تم مع مدير إدارة المرور بالمحافظة، لفتح مسار جديد، حتى تنتهي عمليات الرصف والتجميل لتيسير عملية سير المركبات وعدم التزاحم المروري، كما سيتم إغلاق الطريق المؤدي إلى كوبري البوستة باتجاه شارع البوستة وفتح طريق شارع الجمهورية من قصر الثقافة حتى كوبري المحمدية.

محافظ الفيوم غلق طريق قصر الثقافة لمدة أسبوع

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