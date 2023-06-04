الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يفتتح المؤتمر السنوى الـ12 لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، المؤتمر السنوي الثاني عشر لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اعتزازه بقسم الأمراض الصدرية، الذي يضم قامات علمية متميزة أسهمت بقوة في مواجهة الأزمات الصحية والجائحات الرئوية، كما حدث مؤخرًا خلال جائحة كورونا؛ حيث كان لهم دور كبير في احتوائها، وإنقاذ حياة آلاف المرضى، وتقديم أفضل رعاية صحية لهم؛ حتى اجتياز الأزمة وتحقيق الشفاء الكامل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم القسم في جميع أنشطته، ودعم القطاعات الطبية وغيرها في كل المجالات ما دامت تحقق الصالح العام للجامعة.

وأوضحت الدكتورة مها الخولي أن المؤتمر يمتد لمدة يومين (4 و5) يونيو، ويناقش خلال عدد كبير من الجلسات العلمية وورش العمل، موضوعات مهمة منها الجديد في الأمراض الوظيفية للممرات الهوائية، وتصوير الصدر في الممارسة الإكلينيكية، والشراكة بين أطباء الصدر وأطباء الأورام في علاج أورام الرئة، وأمراض الغشاء البلوري، والمرضى من وحدة الطوارئ إلى وحدة الرعاية المركزة للأمراض الصدرية، ودعم جهاز التنفس الصناعي غير الاختراقي لمرضى الصدر، والممارسة اليومية للتنفس الصناعي الاختراقي، والممارسة الإكلينيكية لتمريض الحالات الحرجة، وجلسة تفاعلية للرعاية المركزة، وتدريب عملي على التنفس الصناعي الاختراقي.

من جانبه، تقدم الدكتور خالد حسين بالشكر لإدارة جامعة أسيوط على دعمها المشهود للقطاع الطبي بالجامعة، ولقسم الصدر؛ لأهمية دوره في الحفاظ على الصحة العامة وهو ما اتضح جليًا خلال انتشار وباء كورونا، وأثنى على القائمين على تنظيم المؤتمر الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لإنجاحه وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

جانب من المؤتمر

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