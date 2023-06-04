الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنشاء وحدة دائمة بـ"الوزراء" تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح لنمو الشركات الناشئة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.


ونص القرار على أن تكون الوحدة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


كما نص القرار على أنه للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن تعد الوحدة الدائمة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضها رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه، على أن تقدم أول تقرير لها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا البنك المركزي المصري التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية

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