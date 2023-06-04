الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قاعة ممر 35 تستضيف ورشة "كاريكاتير وكولاج" بمتحف محمود خليل غدًا

متحف محمد محمود خليل
متحف محمد محمود خليل وحرمه

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية؛ يستضيف قاعة ممر 35 التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ورشة رسم بورتريه (كاريكاتير وكولاج)، تحت إشراف الفنان الدكتور عبد العزيز الجندى، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين الموافق 5 يونيو 2023، والورشة موجهة للكبار، بجوار مجلس الدولة ممر 35 داخل حرم متحف محمد محمود خليل وحرمه.

متحف محمد محمود خليل وحرمه

يعد متحف محمد محمود خليل أكبر متحف فنى فى مصر إذ يحتوى على روائع الفن العالمى من تصوير ونحت وخزف بإجمالى مسطح 538.75 م2 وتحيطه حديقة يصل مساحتها إلى 2400 م2 ويطل على نيل مصر من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية على شارع الجيزة، وقد تم تشييده في حوالي عام 1915 على الطراز الفرنسي وقد تم افتتاح المتحف في عام 1995 بعد عمليات ترميم وتطوير استمرت منذ عام 1989.

يعتبر متحف محمد محمود خليل وحرمه أحد أهم المتاحف في مصر والمنطفة العربية، حيث يضم مجموعة هائلة من روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف وجوبلان وغيرها، ولكن تبقى مجموعة الأعمال الخاصة بفناني القرن التاسع عشر في أوروبا هي الأهم والأشهر لأنها تضم أعمالا تبلغ عددها 876 عملا لأبرز فناني المدرسة التأثيرية، وبعض أعمال فناني المدرسة الرومانيتكية والمدرسة الكلاسيكية.

ويتفرع من متحف محمود خليل جزء هام وحيوى وهو موقع خاص للعروض المتحفية المتغيرة لرواد الفن التشكيلى المصرى والعالمى وهذا الموقع هو: قاعة "أفق واحد للعروض المتغيرة" والتي تعد واحدة من أكبر القاعات المتخصصة في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها 340 مترا وقد افتتحتها حرم رئيس الجمهورية في 8 مارس 1997 وكان أول معرض تشهده القاعة معرض "وجوه الفيوم"، ومنذ ذلك الحين توالى القاعة عروضها الفنية المتميزة ذات الطابع الخاص.

متحف محمد محمود خليل قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية كاريكاتير وكولاج ورشة رسم بورتريه الفنون الجميلة متحف محمد محمود خليل وحرمه متحف محمود خليل

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