الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يحسم مصير مصطفى فتحى بعد نهاية فترة الإعارة

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقفهم بشأن مصطفى فتحي، لاعب الفريق المعار من نادي التعاون السعودي، حيث تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز قررت شراء عقد مصطفى فتحي بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز متمسكة ببقاء مصطفى فتحي مع الفريق ورفض رحيله وقرروا شراء عقده بشكل نهائي من نادي التعاون والذي لا يمانع في الأمر ويرغب في بيع اللاعب خلال الموسم المقبل.

كان مصطفى فتحي قد انضم إلى التعاون في صفقة بيع نهائي قبل أن تتم إعارته إلى بيراميدز لنهاية الموسم الجاري ويوجد بند يتيح لبيراميدز شراء العقد بشكل نهائي.

وسجل مصطفى فتحي هدف فوز فريقه في مباراة فيوتشر الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

بيراميدزعن مصطفى فتحي التعاون التعاون السعودي إدارة بيراميدز

الأكثر قراءة

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

حبس المتهم بقتل طفل فى المرج

تعالى نتحاسب.. كواليس أزمة "السرقة" بين مصطفى كامل والوسيمى وإحالة الأخير للتحقيق

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

السجن 3 سنوات لمتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدرب الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)