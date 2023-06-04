بيراميدز يحسم مصير مصطفى فتحى بعد نهاية فترة الإعارة

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن موقفهم بشأن مصطفى فتحي، لاعب الفريق المعار من نادي التعاون السعودي، حيث تنتهي الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز قررت شراء عقد مصطفى فتحي بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز متمسكة ببقاء مصطفى فتحي مع الفريق ورفض رحيله وقرروا شراء عقده بشكل نهائي من نادي التعاون والذي لا يمانع في الأمر ويرغب في بيع اللاعب خلال الموسم المقبل.

كان مصطفى فتحي قد انضم إلى التعاون في صفقة بيع نهائي قبل أن تتم إعارته إلى بيراميدز لنهاية الموسم الجاري ويوجد بند يتيح لبيراميدز شراء العقد بشكل نهائي.

وسجل مصطفى فتحي هدف فوز فريقه في مباراة فيوتشر الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري.