الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لما حل يوم الخمسين.. أشهر ترانيم الأقباط في عيد العنصرة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الارثوذكسية اليوم بعيد حلول الروح القدس والمعروف باسم عيد العنصرة.

وللعنصرة ترانيم، تميزه كعيد عن بقية اعياد الكنيسة – بحسب ما قالت حنة انور، المرنمة من ايبارشية البحيرة والتي قالت في تصريح خاص، إن اشهر ترانيم العنصرة، ترنيمة لما حل يوم الخمسين التي تشرح كواليس واحداث ما حدث يوم عيد حلول الروح القدس بعد 50 يوما من القيامة..

وتقول 

لما حل يوم الخمسين.. كان الرسل مجتمعين

في العلية بنفس واحدة.. وعد الرب منتظرين

لا تبرحوا أورشليم.. حتى تنالوا قوة تعين

(1) صار صوت م السماء.. كريح عاصف شق جمود.. كما من عرش الله يخرج.. أصوات وبروق ورعود

(2) روح الله حل بقوة.. ألسنة منقسمة من نار.. روح الله مياه تخرج.. من جنب المذبح أنهار

(3) روح النصرة في التلاميذ.. أعطى شجاعة وإقتدار.. روح قدوس يحل ينقي.. روح الله يخلق أبرار

(4) أعطى موهبة للتبشير.. كل يتكلم بلسان.. موهبة خاصة للبنيان.. لكن ليس للهذيان

(5) أعطى مواهب في التعليم.. والخدمة وعمل الآيات.. وكلام حكمة ونبوات.. جسد واحد باحتياجات

 كما تعتبر ترنيمة ارفع يدي من اشهر ترانيم العيد ايضا وتقول: ارفع يدي نحوك شفتاي تهتف لك كنسمة تلفني يا رب.. اسجد امام عرشك ارفع تسبيحًا لاسمك كنسمة تلفني وترفع نفسي.. الآن تعال املأني الآن تعال الي بروحك القدوس اتوق اليك الآن تعال املأني الآن تعال الي بروحك القدوس اياك وحدك رجوت                        

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