استخدمي جل الصبار.. نصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف

يعاني الكثير من السيدات من فصل الصيف لأنه يؤثر بشكل كبير على لون البشرة بسبب إشاعة الشمس القويه الضارة.

ويبحث الكثير منا عن نصائح للعناية بالبشرة في الصيف حفاظاً على البشرة من الإسمرار او التصبغات الناتجة من الشمس، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية أهم النصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف، وذلك وفقاً لموقع “lifestyle” وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أهم النصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف

واقي الشمس

يعتبر واقي الشمس من ضمن الأشياء التي يجب أن لا تستغنى عنها السيدات لأنه يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة، لذلك يجب وضع كميات وفيرة من واقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من جسمك مثل الوجه والرقبة واليدين والساقين قبل 20 دقيقة من الخروج في الشمس.

استخدام جل الصبار

الصبار هو عامل تبريد رائع لفصل الصيف، فهو لا يهدئ حروق الشمس فقط، بل يساعد أيضًا في تقليل الاسمرار، لذلك قومي بوضعه على وجهك وعنقك ويديك، واتركيه لمدة 15 دقيقة وامسحه بقطعة قماش مبللة، ستشعر بشرتك على الفور بالنعومة والنضارة.

الماسكات المنزليه سريعة التحضير

يمكنك ببساطة استخدام مكونات مطبخك التي ستوفر عليكي الوقت، استخدمي ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، وملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل، ورشة كركم إذا كانت بشرتك جافة، ويمكنك إضافة الحليب الخام أو العسل، استعملي هذا المعجون على وجهك وجسمك واتركه يجف، واشطفيه بالماء البارد واتبعه بغسول خفيف.

تقشير الجلد الميت

من الطرق الأساسية لمنع التسمير هي تقشير بشرتك بخلطات طبيعية، ويضمن التقشير تخلص بشرتك من جميع خلايا الجلد الميتة وفتح المسام، ويمكنك أستخدام السكر بالزبادي بالليمون على وجهك وتقومي بفرك الماسك على وجهك سيعطيكي نتيجة مبهرة.