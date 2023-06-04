الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: بوتين يبقى على رأس عمله بشكل متواصل

بوتين
بوتين

كشف المتحدث بإسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن طريقة عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأنباء العاجلة والخطيرة، وطريقة رده على الهجوم الأوكراني.

وقال «بيسكوف» إن فلاديمير بوتين، كونه رئيسا لدولة ضخمة مثل روسيا، يقوم في الواقع بعمله بوصل الليل بالنهار، مشيرا إلى أنه يواصل العمل فعليا لمدة 24 ساعة، وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين في يوم هجوم المسيّرات الجوية على موسكو تلقى باستمرار تقارير، بما في ذلك عبر الهاتف، وأعطى لاحقا بعض التعليمات كرئيس للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

بوتين: لن نسمح بمحاولة خصومنا زعزعة الوضع فى روسيا

والجمعة، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الخصوم يحاولون زعزعة الوضع داخل روسيا، مشددًا على أنه لن يسمح لهم بذلك.

جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم التعامل مع القضايا نفسها المتعلقة بأمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لا يزال خصوم روسيا يبذلونها ويفعلونها من أجل زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد، متابعًا: "يجب أن نفعل أنا وأنت ما في وسعنا لمنعهم من القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

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