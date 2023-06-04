تسجيل قراءة عداد الغاز لفاتورة يونيو 2023

من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين باستمرار هى خطوات وموقع تسجيل قراءه عداد الغاز للشهر الجديد حتى يتم دفع فاتورة الاستهلاك للغاز الطبيعي في المنازل.

تسجيل قراءه عداد الغاز لفاتورة يونيو 2023

نعرض خلال هذا التقرير خطوات ورابط تسجيل قراءه عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 بكل سهولة من خلال موقع شركة بتروتريد.

أتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءه عداد الغاز من خلال موقعها الموجود في هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg

إدخال رقم المشترك وهو

فرعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة

الضغط على اعرض

لعرض لقيمة الفاتورة وتسديدها

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز

تطبيق بتروميتر

خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR

وهو عبارة عن تسجيل صوتي يتفاعل مع المواطن بطريقة آلية من أجل

تسجيل قراءة العداد

معرفة قيمة الفواتير المستحقة

دفع الفاتورة

هذه الخدمة متاحة ٢٤ ساعة على مدار أيام الأسبوع

يمكن استخدامها من خلال الاتصال على

5727 من أي محمول

09000727 من أي رقم أرضي

من الجهات الحكومية يمكن تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة

وهي الموجودة في

أكاديمية الشرطة

الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

هيئة الرقابة الإدارية

وزارة المالية

وزارة القوى العاملة

ضرائب فيصل

ضرائب الهرم

مركز بحوث الرمد

جمعية تعمير الصحراء حدائق الاهرام

ضرائب المعادي

شركة بيوت الأزياء الراقية

نقابة الصحفيين

جريدة الأخبار

مطابع الأميرية

مجمع أحياء شبرا

المركز القومي للبحوث

شركات البترول:

الهيئة المصرية العامة للبترول

شركة إيجاس

شركة جنوب الوادي

شركة جاسكو

شركة القاهرة لتكرير البترول

شركة خالدة للبترول

شركة غاز القاهرة مدينتي

شركة غاز القاهرة مدينة بدر

شركة تاون جاس التجمع الأول

شركة تاون جاس التجمع الثالث

شركة تاون جاس حلوان

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز

مع العلم أن أخر موعد لادخال قراءة عداد الغاز هو يوم 20 في الشهر ويمكن تسديد الفاتورة حتى يوم نهاية الشهر.