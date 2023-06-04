تسجيل قراءة عداد الغاز لفاتورة يونيو 2023
من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين باستمرار هى خطوات وموقع تسجيل قراءه عداد الغاز للشهر الجديد حتى يتم دفع فاتورة الاستهلاك للغاز الطبيعي في المنازل.
تسجيل قراءه عداد الغاز لفاتورة يونيو 2023
نعرض خلال هذا التقرير خطوات ورابط تسجيل قراءه عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 بكل سهولة من خلال موقع شركة بتروتريد.
أتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءه عداد الغاز من خلال موقعها الموجود في هذا الرابط
إدخال رقم المشترك وهو
فرعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة
الضغط على اعرض
لعرض لقيمة الفاتورة وتسديدها
طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز
تطبيق بتروميتر
خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR
وهو عبارة عن تسجيل صوتي يتفاعل مع المواطن بطريقة آلية من أجل
تسجيل قراءة العداد
معرفة قيمة الفواتير المستحقة
دفع الفاتورة
هذه الخدمة متاحة ٢٤ ساعة على مدار أيام الأسبوع
يمكن استخدامها من خلال الاتصال على
5727 من أي محمول
09000727 من أي رقم أرضي
من الجهات الحكومية يمكن تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة
وهي الموجودة في
أكاديمية الشرطة
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
هيئة الرقابة الإدارية
وزارة المالية
وزارة القوى العاملة
ضرائب فيصل
ضرائب الهرم
مركز بحوث الرمد
جمعية تعمير الصحراء حدائق الاهرام
ضرائب المعادي
شركة بيوت الأزياء الراقية
نقابة الصحفيين
جريدة الأخبار
مطابع الأميرية
مجمع أحياء شبرا
المركز القومي للبحوث
شركات البترول:
الهيئة المصرية العامة للبترول
شركة إيجاس
شركة جنوب الوادي
شركة جاسكو
شركة القاهرة لتكرير البترول
شركة خالدة للبترول
شركة غاز القاهرة مدينتي
شركة غاز القاهرة مدينة بدر
شركة تاون جاس التجمع الأول
شركة تاون جاس التجمع الثالث
شركة تاون جاس حلوان
آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز
مع العلم أن أخر موعد لادخال قراءة عداد الغاز هو يوم 20 في الشهر ويمكن تسديد الفاتورة حتى يوم نهاية الشهر.