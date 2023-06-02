رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023 عبر شركة بتروتريد

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023، بالتزامن مع بدء شهر 6، حيث حذرت شركات الخدمات البترولية (بتروتريد) من عدم التسجيل خلال المهلة التي تمنحها للعملاء، حتى لا تتراكم الفواتير.

موعد بدء وانتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

وكانت شركات الغاز المختلفة التابعة لقطاع البترول، قد حددت مهلة زمنية لعملائها لإدخال وتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للاستهلاك الشهر، اعتبارًا من مطلع كل شهر وحتى يوم 20 من الشهر ذاته، بشكل الكتروني دون انتظار المحصل أو الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص لشركة بتروتريد عبر الرابط التالي (من هنا).

- اختر عداد الغاز الخاص به.

- إدخال القراءة المكتوبة على العداد.

- كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكنية او المنشأة التجارية أو الصناعية، وتتضمن «قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- بعد الانتهاء انقر على التسجيل.

- تطبيق بتروميتر، والذي يقوم بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال كاميرا الهاتف المحمول؛ ليتم ترجمتها وتسجيلها مباشرة علي قاعدة البيانات بالشركة عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة فى المناطق المفعل بها الخدمة.

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكمبوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

- من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي 2023:

1. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

2. تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

3. تطبيق موبايل جوميا.

4. من خلال مكاتب البريد المصري.

5. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

6. من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد).