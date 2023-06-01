حتى يوم 20.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو اليوم
أعلنت شركة بتروتريد احدي شركات قطاع البترول المصري، بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو بداية من اليوم وحتي 20 من الشهر الجاري.
وأوضحت الشركة عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية، للوحدات إلكترونياً، يأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول و الثروة المعدنية لـ ” التحوُّل الرَّقمي “ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، و تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي و توفيراً لوقتهم و جهدهم.
- 15 طريقة مختلفة لتسجيل القراءة ودفع الفواتير
و توفِّر الشركة 15 طريقة مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.
- تطبيق ” بتروميتر “ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.
- من خلال الموقع الإلكتروني للشركة
- إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.
- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.
- تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.
- تطبيق موبايل جوميا.
- من خلال مكاتب البريد المصري.
- من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).
- من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).
- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة
- الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.
- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
- من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.
- من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
- الفروع المميكنة .. و تتيح خدمات قراءة الغاز و دفع الفواتير على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.