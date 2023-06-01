حتى يوم 20.. بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو اليوم

أعلنت شركة بتروتريد احدي شركات قطاع البترول المصري، بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يونيو بداية من اليوم وحتي 20 من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية، للوحدات إلكترونياً، يأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول و الثروة المعدنية لـ ” التحوُّل الرَّقمي “ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، و تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي و توفيراً لوقتهم و جهدهم.

- 15 طريقة مختلفة لتسجيل القراءة ودفع الفواتير

و توفِّر الشركة 15 طريقة مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.