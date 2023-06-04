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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين كفر الشيخ: توريد 241 ألفا و43 طنا و207 كيلو قمح

القمح
القمح

كشف عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن إجمالي كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، والتي تبلغ مساحتها 215 ألف فدان. وأوضح أن جملة ما تم توريده بلغت 241 ألفًا و43 طنًا و207 كيلو قمح، بنسبة توريد 86.29%، مشيرًا إلى أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقعًا بالمحافظة بلغت 187 ألفًا و62 طنًا و112 كيلو، في حين بلغ ما تم نقله خارج المحافظة 44 ألفًا و844 طنًا و95 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار "التقاوي" بلغ 9097 طنًا، بإجمالي 241 ألفًا و43 طنًا و207 كيلو قمح حتى صباح الأحد 4 يونيو 2021.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

البورصة السلعي استلام القمح التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التقاوي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة العامة للصوامع السلع التموينية المصيلحي المستورد المستحقات المزارعين المزارعون

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