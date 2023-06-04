"زراعة سوهاج" تناقش أهمية السلالة الواعدة للأغنام المحلية

نظم قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة سوهاج ورشة عمل بعنوان "الأغنام السوهاجية سلالة واعدة في صعيد مصر لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور جمال سلومة رئيس القسم السابق، والدكتور أحمد النحاس أستاذ مساعد في تربية الحيوان، والدكتور إسلام زيدان مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمحافظة، والدكتور عصام عرفة مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، والمهندس خميس بركات مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وعدد من المختصين والمهتمين بهذا المجال.

وأثنى الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، على فعاليات الورشة وما تضمنته من محاور هامة تتعلق بملف الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني، لذلك تقوم الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم في سبيل تنمية الثروة الحيوانية، وذلك عن طريق التوجه نحو إحلال قطاع الماشية القديم بسلالات محسنة وراثيًا ثنائية الغرض لإنتاج اللبن واللحوم وسد احتياجات المربين والمواطنين.

وخلال ورشة العمل، أكد الدكتور خالد عمران، على أن قطاع الزراعة شهد اهتمامًا ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في السنوات الأخيرة، حيث وضعت مصر ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عددًا من الأهداف من أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية ورفع كفاءتها، واتخاذ عدة إجراءات بهدف توفير الأمن الغذائي المستدام للشعب المصري، مشيرًا إلى أهمية ودور كلية الزراعة في استنباط السلالات المعدلة سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني، وما تقدمه من خدمات مجتمعية ملموسة من خلال وحداتها ومراكزها البحثية.

ومن جانبه، وجه الدكتور خلف همام، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لفعاليات الكلية، والشكر الموصول للمشاركين بالورشة من داخل وخارج الجامعة، مؤكداً على الدور الهام الذى تقوم به الكلية لتوفير المنتجات الحيوانية سواء لحوم أو ألبان، وذلك فى ظل الارتفاع الملحوظ فى أسعارها، بالإضافة إلى توفير الأضاحي سنوياً لخدمة المجتمع السوهاجي، إلى جانب دورها المجتمعي والتنموي من خلال توعية وتثقيف المزارعين والمربين بكل ما هو جديد وحديث فى المجال الزراعي أو الحيوانى.

وتحدث الدكتور جمال سلومة عن توصيف سلالة الأغنام السوهاجية، حيث قام بتعريفها وتوضيح مزاياها وكيفية تحملها لظروف التغيرات المناخية، وقدم الدكتور أحمد النحاس محاضرة بعنوان مساهمة سلالة الأغنام السوهاجية في البحث العلمي بالجامعة، وأجرى العديد من البحوث على تلك السلالة بهدف الارتقاء بالعملية البحثية وزيادة القدرة التنافسية لها.

كما قدم الدكتور عصام عرفة محاضرة عن الإجراءات الوقائية المتبعة في مزارع إنتاج الأغنام، وأهمية التحصينات ودور المديرية في الحفاظ على السلالات المحلية بشكل آمن وصحي، وألقى المهندس خميس بركات محاضرة بعنوان دور مديرية الزراعة في دعم مشروعات إنتاج الأغنام، وأيضًا تطرق الدكتور إسلام زيدان للحديث عن أهمية تفعيل سياسات الإنتاج في دعم أداء سلاسل الإمداد والتوسع الرأسي والأفقي بالتطبيق على نشاط تربية الأغنام المحلية، وضرورة بحث اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة والمحافظة لزيادة الإنتاجية الحيوانية.

وفي نهاية ورشة العمل، قدم الطلاب نبذة عن مشروعهم البحثي والحاصل على دعم أكاديمية البحث العلمي ضمن برنامج "مشروعي بدايتي"، وهو بعنوان التقييم الجينومي للأغنام السوهاجية المصرية بغرض تحسين الأداء التناسلي.