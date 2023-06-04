رسالة خاصة من شريف إكرامى إلى مصطفى شوبير قبل مواجهة الوداد

حرص شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، على دعم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الوداد المغربي، على استاد «القاهرة الدولي» في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما تُقام مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب، يوم 11 يونيو المقبل.

شريف إكرامى يدعم مصطفى شوبير قبل مواجهة الأهلى والوداد

ووجه شريف إكرامي رسالة خاصة إلى مصطفى شوبير عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مُغردًا: "كل الدعم للحارس الواعد مصطفى شوبير في مباراة اليوم".

وأضاف شريف إكرامي في تغريدته: "المباريات الكبيرة تصنع الحراس الكبار".

واختتم شريف إكرامي دعمه، قائلًا: "بطل إفريقيا مع زملائك يا وحش بإذن الله.. كل التوفيق والمساندة يا بطل".

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي للحكم الدولي الليبي "معتز الشلماني"، على أن يدير تقنية الفيديو كل من التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد أول والكاميروني فومو كارين مساعد ثانٍ.

مشوار الأهلى والوداد المغربى فى دورى أبطال إفريقيا

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلّب على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بواقع أفضلية الأهداف في أرض الخِصم، حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.