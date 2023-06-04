الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف الطبي المجاني على 2723 مواطنا بالقوافل الصحية بقرى أسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من محدودي الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الشؤون الصحية. 

و تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية القراريش التابعة لمركز كوم أمبو، وقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية. 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2723 مواطنا ومواطنة. 

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

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