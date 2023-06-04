الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط اثنين بـ4000 قرص مخدر داخل "كرتونة" تفاح في قنا

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اثنين متهمين اثنين، بحوزتهما 4 آلاف قرص من المواد المخدرة "تامول" داخل كرتونة تفاح لحظة التسليم في مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص بأن قوة من ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد هشام معاون أول مباحث المركز نجحت في ضبط شخصين بحوزتهما 4 آلاف قرص من المواد المخدرة داخل كرتونة تفاح.

وتبين بعد الفحص، ضبط “محمود.ح.ع، يبلغ من العمر 40 عامًا، من نقادة، ويعمل في مجال الأدوية، ومحمد.ع.م، يبلغ من العمر 42 عامًا، من محافظة سوهاج، بحوزتهما 4 آلاف قرص من مخدر التامول لحظة التسليم داخل كرتونة تفاح ومبلغ مالي وهاتف محمول”.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية اجهزة الامن أخطرت النيابة أحمد هشام أجهزة الأم اخر

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