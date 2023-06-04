الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 والتعليم المزدوج

طلاب
طلاب

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، خاصة مع مواعيد اجراء الاختبارات حاليا.

موعد امتحانات الثانوية الفنية 2023

نوضح خلال التقرير التالي جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 والذي يشمل نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات، حيث بدأت الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في حين بدأت امتحانات الثانوية الفنية 2023 التحريرية السبت 27 مايو 2023.

جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام الثلاث السنوات)

وأدى طلاب المهن التجارية (سكرتارية طبية - مساعد فني إداري - خدمات النقل الدولي فني عمليات مخازن) 

يوم  السبت 27 مايو 2023، اللغة العربية (3) ، من الساعة 9 إلى 11:30، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30

ويوم الأحد 28 مايو 2023 ، اللغة الانجليزية ، من الساعة 9 إلى 12، ويوم الاثنين 29 مايو 2023 ـ إحصاء 

من 9 إلى 11:30، وحاسب آلي (نظري)، من 12 إلى 1

تنسيق الثانوية العامة 2023.. وموعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الإعدادية

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

جدول امتحانات الثانوية الفنية التجارية 2023

امتحان مدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية (نظام الثلاث سنوات) جميع البرامج (فني التأمينات التجارية والاجتماعية- فني سكرتير - فني كاتب حسابات - فني مبيعات) 

يوم  السبت 27 مايو 2023، اللغة العربية (3) ، من الساعة 9 إلى 11:30، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30

الأحد 28 مايو 2023 ، اللغة الانجليزية ، من الساعة 9 إلى 12، ويوم الاثنين 29 مايو 2023، اللغة الثانية الفرنسية من 9 إلى 12 

 تخصصات (تأمينات تجارية وشئون قانونية- ادارة وتسويق سوق مال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية).

ووننشر الجدول فى صور مرفقة فى التقرير، ويمكن للطلاب الاطلاع عليه .

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023
جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 موعد امتحانات الثانوية الفنية 2023 امتحانات الثانوية الفنية جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية الثانوية الفنية 2023

الأكثر قراءة

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الموريتانى ويبحثان التعاون المشترك وآليات دفع العمل العربى والإفريقى

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى ولاية نيوجيرسى بأمريكا

وزير الأوقاف: مسجد مصر تاج العمارة الإسلامية فى القرن الحادى والعشرين

قاتل شقيق خطيبته بروض الفرج: "كان عايز يفرقنا ويفسخ الخطوبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)