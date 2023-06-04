جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 والتعليم المزدوج

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات، خاصة مع مواعيد اجراء الاختبارات حاليا.

موعد امتحانات الثانوية الفنية 2023

نوضح خلال التقرير التالي جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023 والذي يشمل نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات، حيث بدأت الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 في حين بدأت امتحانات الثانوية الفنية 2023 التحريرية السبت 27 مايو 2023.

جدول امتحان دبلوم المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام الثلاث السنوات)

وأدى طلاب المهن التجارية (سكرتارية طبية - مساعد فني إداري - خدمات النقل الدولي فني عمليات مخازن)

يوم السبت 27 مايو 2023، اللغة العربية (3) ، من الساعة 9 إلى 11:30، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30

ويوم الأحد 28 مايو 2023 ، اللغة الانجليزية ، من الساعة 9 إلى 12، ويوم الاثنين 29 مايو 2023 ـ إحصاء

من 9 إلى 11:30، وحاسب آلي (نظري)، من 12 إلى 1

جدول امتحانات الثانوية الفنية التجارية 2023

امتحان مدارس الثانوية الفنية التجارية المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية (نظام الثلاث سنوات) جميع البرامج (فني التأمينات التجارية والاجتماعية- فني سكرتير - فني كاتب حسابات - فني مبيعات)

يوم السبت 27 مايو 2023، اللغة العربية (3) ، من الساعة 9 إلى 11:30، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30

الأحد 28 مايو 2023 ، اللغة الانجليزية ، من الساعة 9 إلى 12، ويوم الاثنين 29 مايو 2023، اللغة الثانية الفرنسية من 9 إلى 12

تخصصات (تأمينات تجارية وشئون قانونية- ادارة وتسويق سوق مال- إدارة الموانئ والخدمات البحرية).

ووننشر الجدول فى صور مرفقة فى التقرير، ويمكن للطلاب الاطلاع عليه .

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023

جدول امتحانات دبلوم تجارة 2023