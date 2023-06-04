قاتل شقيق خطيبته بروض الفرج: "كان عايز يفرقنا ويفسخ الخطوبة"

استمعت نيابة شمال القاهرة، إلى أقوال المتهم بقتل شقيق خطيبته وإخفاء جثته بعد مشاجرة حادة بينهما، في روض الفرج.

وقال المتهم أمام النيابة، إنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقة المجني عليه منذ عدة سنوات، ثم أتمما الخطبة منذ 4 سنوات، موضحًا أن قبل الواقعة بقرابة أسبوع نشبت مشادة كلامية حادة بينه وبين شقيق خطيبته بسبب عدم تحديد موعد زفاف.

وأضاف المتهم، أن شقيق خطيبته- المجني عليه- أخبره أنه إذا لم يتم تحديد موعد الزفاف خلال شهر سيقوم بفسخ الخطبة، وردد: "قالي إحنا في منطقة شعبية وانتوا بترجعوا كل يوم وش الفجر".

- تفاصيل الواقعة

وتابع المتهم، أن المجني عليه اعتدى على خطيبته بالضرب المبرح بعد عودتهما في وقت متأخر من الليل، موضحًا أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه وتطاول عليه الأخير بالسب.

وقال: "شتمني بأمي وأنا مسكتلهوش وريته صور خاصة بأخته كانت بعتتهالي على التليفون"، مشيرًا إلى أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، ليعتدي بعدها على شقيق خطيبته بالضرب على رأسه حتى فارق الحياة.

وأكد، أنه شعر بالخوف بعد مشاهدة جثمان المجني عليه الممدد أمامه، فحمل جثته وأخفاها في مدخل منزله ووضع عليها عدة أغطية ثم تركها لمدة 3 أيام، وردد: "خلصت عليه وعملت نفسي بدور عليه مع أهله وهو في البيت عندي"

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على أثرها المتهم بخنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.