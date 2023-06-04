الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد بغدودة يعتذر باكيا لوالديه: "حقكم عليا أنا آسف.. وحشتوني"

أحمد بغدودة
أحمد بغدودة

وجه لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة الشهير بـ أحمد بغدودة، رسالة مؤثرة إلى والده ووالدته بأول ظهور له منذ واقعة اختفائه من بعثة منتخب مصر للمصارعة، المشاركة في البطولة الأفريقية بتونس، الشهر الماضي.

وقال خلال مقطع فيديو ظهر فيه متأثرا: "أنا آسف يا حاج فؤاد إني خدت الخطوة دي من غير ما أرجعلك انت عارف مبخبيش عليك حاجة، بس انت لو عرفت كنت هتقولي لا عايزك تحقق حلمك، بس أنا آسف أنا كبرت وبقى عندي إحساس وشفت قد ايه انت بخلت على نفسك وعلى اخواتي عشان اعرف أصرف على تمريناتي وسفري".

وأضاف: "وحشتيني يا أمي أنا أسف أني قلقتك عليا كتير مش عارف أقولك إيه غير سامحيني يا أمي حقك عليا".

أحمد بغدودة يتلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب 

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب طالبت "أحمد فؤاد بغدودة" بالعودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

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