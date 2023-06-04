الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 142 طن قمح محلي في 15 مخزن بمراكز ديروط والقوصية والفتح

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة جهود تمشيط الأسواق وضبط المخالفين وكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت المواطنين، حيث تمكنب مديرية التموين بالمحافظة خلال حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 15 مخزن بمراكز ديروط والقوصية والفتح بداخلها 142 طن قمح محلي بغرض حجبها وعدم توريدها في منظومة التوريد الحكومية وبيعها في السوق السوداء لاستخدامها في غير الأغراض المسموح بها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق بين المحافظة والتموين لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي للاحتكار وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بحقوق المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لمسئولي مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية لجهودهم في ضبط القضايا التموينية ومنع تداول القمح المحلي ومنع الاتجار به في السوق السوداء، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة واستمرار الحملات لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداولها أو الإتجار فيها خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

من جانبه، أوضح ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط إنه بناءا على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم مواصلة الحملات التموينية على الأسواق لضبطها والتصدي لمحاولات الاحتكار وحجب السلع وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف وبمشاركة العقيد وائل نجاتي وكيل مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي إدارات التموين بالمراكز حيث أسفرت الحملات عن ضبط 6 مخازن بداخلها 30 طن قمح محلي بدائرة مركز ديروط فضلا عن ضبط 42 طن بداخل 4 مخازن بدائرة مركز القوصية و5 مخازن بدائرة مركز الفتح بداخلها 70 طن قمح محلي.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
إحكام السيطرة التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية السيطرة على الأسواق القضايا التموينية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية مباحث التموين مدير مديرية التموين

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