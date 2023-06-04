الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعتمد على ابراهيما نداي في الجبهة اليمني على حساب زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك

قرر الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاعتماد على اللاعب إبراهيما نداي في مركز الجناح الأيمن وذلك بعد اقتناع المدرب بإمكانيات نداي باعتباره لاعب سريع ومهاري ومتميز في الانطلاق من الجناحين والتسديدات من خارج منطقة الجزاء وإجاده اللعب في مركز رأس الحربة وضربات الرأس أيضا بدليل انه اصبح من هدافي الفريق و سجل 3  أهداف في آخر 4 مباريات للزمالك .


‏ويحرص أوسوريو على مشاركة نداي في الجناح الأيمن على حساب أحمد سيد زيزو نجم الفريق المتألق في الجناح الأيمن طوال السنوات الاخيرة ولكن أوسوريو ييرغب في توظيف زيزو في مركز خط الوسط المدافع بجانب دوره كصانع  العاب.

‏وأشاد اوسوريو بإمكانيات إبراهيما نداي وكان حريصا على مشاركته بصفة أساسية في التشكيل الأساسي خلال المباريات الاخيرة جميعا لاقتناعه باللاعب وفي نفس الوقت لا يقلل أوسوريو من كفاءة زيزو مؤكدا أنه حريص على مشاركة اللاعبين في التشكيل الأساسي في المباريات الماضية وايضا في المباريات القادمة.

 

برنامج تأهيلي وبدني للاعبين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري


وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى.

وتم تقسيم الفقرة التأهيلية والبدنية إلى جزئين، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب اليمن الودية التي أقيمت أمس، وأدت هذه المجموعة  فقرة بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم و أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  ولم تستكمل باقي فقرات المران منعا لتعرضهم للإجهاد وفقا لقرار الجهاز الفني.

في حين خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في ودية أمس تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية سواء باستخدام أدوات التأهيل وبالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين تعليمات خاصة في إطار البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع لهم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
 

إبراهيما نداي أحمد سيد زيزو الاتحاد السكندرى السنوات الأخيرة الكولومبي خوان كارلوس

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