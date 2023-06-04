"قصور الثقافة" تفتح باب المشاركة في مشروع "ابدأ حلمك" بقنا والمنوفية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتح باب المشاركة واستقبال طلبات التقدم لورشة مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظتي قنا والمنوفية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، نستكمل بمحافظتي قنا والمنوفية المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" التي تم إطلاقها في محافظة شمال سيناء الشهر الماضي، لإتاحة المجال نحو اكتشاف ورعاية موهوبي مصر في جميع المحافظات وتدريبهم على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والتقديم بالمحافظتين متاح الآن لأبناء المحافظتين سواء إلكتروني أو ورقي من خلال الاستمارات الموجودة بقصر ثقافة شبين الكوم وقصر ثقافة قنا وحتى 20 يوليو المقبل، يعقبه إجراء الاختبارات للمتقدمين حتى نهاية الشهر نفسه، وبدء التدريبات اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

- "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات التي نهدف من خلالها للعدالة الثقافية

نهدف من خلالها للعدالة الثقافية، حيث يصل عدد المحافظات بعد إعلان فتح باب المشاركة بقنا والمنوفية إلى إحدى عشرة محافظة، مشيرا إلى أن الهيئة تسير وفق برنامج محدد يهدف للوصول بالمشروع لجميع المحافظات وقريبا الإعلان عن محافظات أخرى.

ومن جهته؛ قال المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع إن ورشة ابدأ حلمك بمحافظتي قنا والمنوفية سيقوم بالتدريب بها نخبة من فناني المسرح بكلتا المحافظتين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، وأن التدريبات سيتم البدء بها فور إجراء الاختبارات للمتقدمين وتحديد المقبولين، حيث من المخطط أن تستمر 6 أشهر، على أن تكون حفلات التخرج فبراير 2024.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي.

شهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، كما تم إجراء الاختبارات وقبول 60 متقدما من أبناء محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي استعدادا لبدء التدريبات.