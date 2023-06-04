الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ابتداء من الثلاثاء.. هكذا يحتفي "القومي للترجمة" بيوم اللغة الروسية

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يعقد المركز القومي للترجمة مائدة مستديرة بعنوان "الترجمة.. جسر الثقافة بين النيل والڤولجا"، وذلك في تمام السادسة من مساء يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بقاعة طه حسين، وذلك احتفالًا بيوم اللغة الروسية وبمنح المترجم القدير الدكتور أنور إبراهيم ميدالية دوستويڤسكي.

 

‎ويشارك في المائدة كل من الدكتور أنور إبراهيم، حليمة موريدوفا، الدكتور شريف جاد، الدكتورة ضحى عاصي، الدكتور عامر محمد، الدكتورة كرمة سامي، الدكتور محمد نصر الجبالي، الدكتور مراد جاتين، والدكتور وليد طلبة.

‎كما ينظم المركز ضمن فعالياته هذا اليوم، حفل توقيع الطبعة الروسية لرواية "الطوق والإسورة" من تأليف يحيي الطاهر عبدالله وترجمة وليد طلبة ومراجعة حليمة موريدوفا، وذلك في تمام الرابعة مساءً، بحضور المترجم أنور إبراهيم.

وتعد "الطوق والأسورة"، أكثر أعمال يحيى الطاهر عبد الله الأدبية بروزًا وشهرة، وكانت أصلًا مجموعة من القصص القصيرة ثم جُمعت لتشكل رواية مهمة، تمكنت من وضع قارئها في مجتمع يشبه حوض السمك، حيث تلتقي الأعراف والتقاليد، والضغائن العائلية، والعواطف والمشاعر الإنسانية الأساسية، وتتفاعل كلها لتصبح جزءًا من الرواية.

كما ينظم المركز أيضا حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دوستوفيسكي" من تأليف أبولليناريا سوسلوڤا، وذلك في تمام الخامسة مساءً، بمنفذ البيع بمقر المركز.

May be an image of 5 people and text

يذكر أن اليوم العالميّ للغة الروسيّة هو يوم عالميّ يتمّ بهذه المناسبة الاحتفاء باللغة الرُوسيّة في 6 يونيو من كل عام.

يوم اللغة الروسية دوستويڤسكي القومي للترجمة الترجمة جسر الثقافة بين النيل والڤولجا الطوق والأسورة سنوات القرب من دوستوفيسكي

الأكثر قراءة

إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

طلب تحريات المباحث حول غرق شاب فى شاطئ أبويوسف بالإسكندرية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

توصيل المرافق لمنطقة الـ"108 أفدنة" بالدقهلية بتكلفة 350 مليون جنيه

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الموريتاني (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة