ابتداء من الثلاثاء.. هكذا يحتفي "القومي للترجمة" بيوم اللغة الروسية

يعقد المركز القومي للترجمة مائدة مستديرة بعنوان "الترجمة.. جسر الثقافة بين النيل والڤولجا"، وذلك في تمام السادسة من مساء يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بقاعة طه حسين، وذلك احتفالًا بيوم اللغة الروسية وبمنح المترجم القدير الدكتور أنور إبراهيم ميدالية دوستويڤسكي.

‎ويشارك في المائدة كل من الدكتور أنور إبراهيم، حليمة موريدوفا، الدكتور شريف جاد، الدكتورة ضحى عاصي، الدكتور عامر محمد، الدكتورة كرمة سامي، الدكتور محمد نصر الجبالي، الدكتور مراد جاتين، والدكتور وليد طلبة.

‎كما ينظم المركز ضمن فعالياته هذا اليوم، حفل توقيع الطبعة الروسية لرواية "الطوق والإسورة" من تأليف يحيي الطاهر عبدالله وترجمة وليد طلبة ومراجعة حليمة موريدوفا، وذلك في تمام الرابعة مساءً، بحضور المترجم أنور إبراهيم.

وتعد "الطوق والأسورة"، أكثر أعمال يحيى الطاهر عبد الله الأدبية بروزًا وشهرة، وكانت أصلًا مجموعة من القصص القصيرة ثم جُمعت لتشكل رواية مهمة، تمكنت من وضع قارئها في مجتمع يشبه حوض السمك، حيث تلتقي الأعراف والتقاليد، والضغائن العائلية، والعواطف والمشاعر الإنسانية الأساسية، وتتفاعل كلها لتصبح جزءًا من الرواية.

كما ينظم المركز أيضا حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دوستوفيسكي" من تأليف أبولليناريا سوسلوڤا، وذلك في تمام الخامسة مساءً، بمنفذ البيع بمقر المركز.

يذكر أن اليوم العالميّ للغة الروسيّة هو يوم عالميّ يتمّ بهذه المناسبة الاحتفاء باللغة الرُوسيّة في 6 يونيو من كل عام.