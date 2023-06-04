هالة فاخر تنهي تصوير "تاج" مع تامر حسني خلال أسبوع

اقتربت الفنانة هالة فاخر من انتهاء تصوير دورها في أحداث مسلسل «تاج» الذي يجمعها لأول مرة أمام النجم تامر حسني في عمل فني، ولم يتبق لها سوى أسبوع واحد فقط.

وتجسد هالة فاخر خلال أحداث الفيلم شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية مختلفة، خاصة أن الفيلم يتم تصويره بطريقة جديدة، لتتناسب مع أعمال الجرافيكس.

ويسعى فريق العمل بأكمله، بقيادة المخرجة سارة وفيق، للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى 10 % فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية في الفترة القادمة، وتحديدًا نهاية شهر يونيو فى موسم عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في أكثر من 80 قاعة عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكلٍ كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، بأوقات قريبة من بعضها.

أحداث فيلم "تاج"

تدور أحداث "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تمامًا بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم، تتمثل فى شخصية "تمارا" وهي مدرسة تربية موسيقية.

صناع وأبطال فيلم "تاج"

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفى، دينا الشربيني، سوسن بدر، شيرين، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، ومجموعة أخرى من الفنانين، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامرحسني، وإخراج سارة وفيق.