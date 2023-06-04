الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد إصلاح عطل بناقلة بترول

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، حيث نجحت الجهود في التعامل السريع مع عطل فني في ماكينات ناقلة البترول "SEAVIGOUR" بإتمام رباط الناقلة بجراج الكم 17 ترقيم قناة بعد نجاح قطرها بواسطة قاطرات الهيئة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، بأنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث عطل في ماكينات الناقلة تم رباط السفينة والدفع على الفور بالقاطرات، لتبدأ أعمال توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها من مكان حدوث العطل بالكم ١٢ ترقيم قناة إلى الكم ١٧ ترقيم قناة ورباطها هناك، وذلك بالتوازي مع جهود طاقم السفينة في إصلاح العطل الفني.

يبلغ طول الناقلة التي ترفع علم مالطا 274 مترًا، وعرضها 48 مترًا، وحمولتها 82 ألف طن، ومن المقرر أن تستأنف السفينة عبورها بالقناة فور إصلاح العطل.

وأكد جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.



واختتم الفريق أسامة ربيع، تصريحه بالإشادة بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات وفرق الإنقاذ البحري وأطقم قاطرات الإنقاذ ومراقبو الملاحة ومراقبو الحركة العاملين على الأجهزة الملاحية لضمان العبورالآمن لكل السفن، وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية.