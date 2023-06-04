الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خبراء يقدمون نصائح من أجل البقاء آمنًا من أشعة الشمس

اشعة الشمس
اشعة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معقول من المهم البقاء آمنًا في الشمس واختيار نوع الملابس التي يجب أن ترتديها.

وحذر أطباء الأمراض الجلدية من التعرض المباشر للشمس، حيث من الممكن أن يؤدي للإصابة بسرطان الجلد.

كما حذر الخبراء، وفقا لموقع «ذا صن»، من أن ما يقرب من تسع حالات من كل 10 حالات من سرطان الجلد، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد، يمكن الوقاية منها بالبقاء آمنين بعيدا عن الشمس.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن معدلات الإصابة بسرطان الجلد قد تضاعفت منذ التسعينيات.

ونقدم في الأسطر التالية أبرز النصائح للبقاء آمنا من أشعة الشمس.

الملابس هي المفتاح
خط دفاعك الأول ضد الشمس يجب أن يكون الملابس، لأنها تمتص أو تحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي يمكن أن تمنع الإصابة بسرطان الجلد.

لكن مع ارتفاع حرارة اليوم يصبح هذا صعبًا أثناء الذهاب للعمل، لذلك ينصح بارتداء قبعة دائمًا مثل قبعة ذات حافة عريضة.

تحقق من تاريخ واقي الشمس الخاص بك
يجب وضع واقي  الشمس كل يوم، حيث إن الكثير يصابون بحروق الشمس بسبب الطقس، ففي كثير من الأحيان يمكنك بدء نشاط ما في الصباح الباكر عندما يكون الطقس معتدلاً، لكنه يتحول بعد ذلك إلى يوم حار قد يسبب حروق الشمس.

لا تستخدم كراسي الاستلقاء للتشمس
كما يحذر الخبراء من مخاطر التعرض لأشعة الشمس لتسمير البشرة، فعلى الرغم من شيوعها إلا أن كراسي الاستلقاء للتشمس تبعث ضوءًا فوق البنفسجي يكون أقوى في بعض الجرعات من أشعة الشمس الاستوائية في منتصف النهار.

أقمشة خفيفة 
ينصح بارتداء ملابس خفيفة ذات نسيج ضيق، توفر هذه أفضل حماية لأن النسيج الضيق يترك عددًا قليلاً جدًا من الثقوب بينها مما يمنع الأشعة من الترشيح.

أعد وضع الكريم الواقي من الشمس
يمكنك وضع واقي الشمس في الصباح، لكن يجب أن تقوم بتطبيقه كل ساعتين.

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