بالتزامن مع فتح الباب.. طريقة تقديم تظلم نتيجة الشهادة الاعدادية

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة عن فتح باب تظلمات الشهادة الاعدادية 2023 على النتيجة أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام 2023 الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد، وذلك للتقديم على تظلم بالنتيجة بعد أن تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية بكافة محافظات مصر.

طريقة تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023

ومع بداية التقديم على تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام 2023، ازداد البحث من قبل الكثير من الطلاب حول الطريقة، ولذلك تقدم لكم "الدستور" من خلال هذه السطور طريقة التقديم على تظلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

يتم التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 من خلال عدة خطوات تبدأ بالتوجه إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب الذي يرغب في التقديم على تظلم على النتيجة.

ثم يتم تسديد رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ، ويتم السداد لكل مادة على حده من التي يرغب الطالب تقديم التظلم عليها، حيث أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 35 جنيهًا للمادة الواحدة، وذلك طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، وعند أحقية الطالب في التظلم يتمكن من استرداد الزيادة في الدرجات، كما يسترد القيمة المالية التي قام بدفعها مقابل التظلم.

اوراق تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية 2023

ويليه إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، مع إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

ثم يقوم الطالب بتسليم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

الجدير بالذكر أن التقديم على التظلمات يستمر في الإدارات التعليمية لمدة 15 يومًا، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة، مع العلم أنه يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.