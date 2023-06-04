يتسأل الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 في باقي المحافظات، وذلك عقب إعلان الكثير من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 وتستعد حاليا لإجراء امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 في باقي المحافظات

تعكف حاليا مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات التي لم تعلن فيها نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 حيث يتم تصحيح أوراق الاجابة ورصد درجات الطلاب ومراجعة كشوف النتيجة للإعلان عن نتائج الطلاب فور الانتهاء من كافة أعمال الكنترول بشكل دقيق واعتمادها رسميا ويتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 في باقي المحافظات وفقا لانتهاء عملية التصحيح.

وكان عدد من المحافظات قد أعلنت بالفعل درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي على رأسهم محافظة القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وكفر الشيخ وأسوان والدقهلية والإسماعيلية البحيرة وبورسعيد حيث فتحت باب التظلم على النتيجة ويتم حاليا وضع جدول امتحانات الدور الثان للطلاب الراسبين في أقل من 3 مواد.

كيفية تقديم تظلم الشهادة الإعدادية 2023

فتحت بالفعل مديريات التربية والتعليم التي أعلنت نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادية باب تلقي طلبات إعادة تصحيح أوراق اجابة الطلاب المتظلمين من درجاتهم في بعض المواد الدراسية أو كلها حيث يتم تقديم الطلبات وفقا للخطوات التالية:-

يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب إعادة تصحيح أوراق اجابة المواد المتظلم عليها إلى الإدارة التعليمية.

تسديد رسوم إعادة التصحيح قدرها 35 جنيه للمادة الواحدة.

تقديم إيصال الدفع وطلب إعادة التصحيح وتحديد موعد للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق إجابة الطالب.

يطلع الطالب وولي أمره فقط على أوراق اجابته في المواد المنظلم عليها في حضور لجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية.

يتم إعلان نتائج التظلمات من خلال الإدارة التعليمية.

في حالة وجود خطأ في الدرجات وأحقية الطالب في درجات زيادة يكون من حقه استرداد قيمة رسوم إعادة التصحيح.

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