الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد كأس الاتحاد.. جوارديولا يسعى لما لم يحدث منذ 3 سنوات

جوارديولا
جوارديولا

واصل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حصد الألقاب هذا الموسم مع الفريق بعدما توج بكأس الاتحاد أمس على حساب غريمه مانشستر يونايتد.

ونجح جوارديولا في تحقيق ثاني بطولاته هذا الموسم بعدما توج مسبقًا ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

ويقدم السيتي أفضل نسخة له هذا الموسم مع بيب حيث يطمح المدرب الإسباني لتحقيق ما لم يحدث مع المدربين في العالم منذ 3 سنوات.

جوارديولا يحلم بالتتويج بالثلاثية التاريخية بجانب السداسية الثانية في مسيرته حال التتويج بدوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية مع نهاية العام.

ولم ينجح أي مدرب في الثلاث السنوات الماضية بتحقيق السداسية حيث كان آخر مدرب حقق ذلك هانز فليك مدرب ألمانيا الحالي مع بايرن ميونخ في 2020 عندما توج بكل البطولات والسداسية في موسم تاريخي.

وكان فليك حينها ثاني مدرب في التاريخ يحقق السداسية بعد جوارديولا مع برشلونة في 2009 عندما حقق السداسية لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

وإذا حقق بيب السداسية هذا الموسم مع السيتي سيدخل التاريخ كأول مدرب يحقق ذلك الإنجاز مرتين.

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتى كاس الاتحاد الدورى الانجليزى

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