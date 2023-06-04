اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

بدأت مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

كانت قد أعلنت مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 اليوم الأحد 5/6/2023 ولمدة 15 يوما، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

1-التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

2-الذهاب إلى قسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية.

3-سداد مبلغ 35 جنيهًا رسوم التظلم على كل مادة يرغب التظلم بها.

4- إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

5- إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

6- توجه الطالب وولي أمره بطلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

7- يسمح للطالب وولى أمره فقط بالاطلاع على أوراق الإجابة أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.