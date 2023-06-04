الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة يتفقد محطة تحلية مياه البحر ومشروع سكن مصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومسئولو المشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكد من انتظام التشغيل بالضغوط المناسبة على مدار اليوم، للوفاء باحتياجات سكان المدينة المستقبلية من المياه.

وفي سياق متصل، قام أعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان بتفقد جانب من مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد سمير، نائب رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، حيث تفقدوا موقع تنفيذ 44 عمارة ضمن مشروع سكن مصر، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الإسكان ومنها مشروع سكن مصر.

وتابع أعضاء وحدة الدعم الفني بالوزارة أعمال تجهيزات بنود التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات للعمارات وتصميمات تنسيق الموقع، وتم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمنى المتفق عليه، وتلافي جميع الملاحظات التى تم رصدها وتتم معاينتها فى الزيارة المقبلة.


وكان جهاز مدينة المنصورة الجديدة قد أعلن عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢: ٤٠م٢) بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.


وأوضح الجهاز أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من المقر الخاص به، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية.

 

 

 

 

 

جانب من الجولة

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8 محال تجارية أعضاء وحدة الدعم الفني الشروط والمواصفات المهندس ياسر عبد الحليم المنصورة الجديدة تحلية مياه البحر

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