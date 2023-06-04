الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة في تصادم مع ميكروباص بطريق سوهاج- أخميم

جثة
جثة

شهد طريق سوهاج أخميم شرقي محافظة سوهاج اصطدام سيارة ميكروباص بربة منزل مما نتج عنه إصابتها بكسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد باصطدام سيارة بسيدة مما نتج عنه إصابتها التى أدت إلى وفاتها تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق عقب انتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم بوجود مصادمة ومصابة بطريق "أخميم سوهاج" دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة "ميكروباص" قيادة المدعو حمادة م ش ى 27 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده واصطدما بالمدعوة أمنة ب م م 55 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز جهينة مما أدى لإصابتها "بكسر بعظام الجمجمة نزيف بالمخ" وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال قائد السيارة بأنه أثناء سيرة فوجئ بالمذكور تعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها وبسؤال زوج المتوفاة المدعو جلال ا ا ح 65 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ونفى الشبهة الجنائية تم تحيرى محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

إدارة المباحث الجنائية اتخاذ الإجراءات اللازمة اصطدام سيارة اصطدام سيارة ميكروباص الإجراءات اللازمة التحقيق

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