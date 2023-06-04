الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع عملات الأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

عملات
عملات

كشفت تقارير دولية عن انتهاء عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث ارتفع مؤشر الدولار بعدما زادت التكهنات حيال تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أقوى. 

وسجل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI خسائر بنسبة 0.45% خلال هذا الأسبوع، ليعكس بذلك جميع مكاسب الأسبوع الماضي، حيث استقر عند أدنى مستوى له منذ الأسبوع الثالث من شهر مايو. 

وتراجع المؤشر خلال أغلب جلسات تداول هذا الأسبوع، حيث حقق مكاسب يومي الاثنين والجمعة فقط، حيث صعد يوم الاثنين على خلفية تفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الذي ألقاه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع المؤشر يوم الجمعة على خلفية تقدم المفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكية.

وتراجعت أغلب عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث ارتفعت 8 عملات فقط من أصل 23 عملة مُدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع.

كان الرينجيت الماليزي (-1.36%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث أدت المخاوف بشأن سقف الديون الأمريكية إلى جانب انخفاض الثقة حيال تعافي الاقتصاد الصيني إلى ضعف المعنويات تجاه غالبية عملات الأسواق الناشئة. 

كما هبطت العملة نتيجة وجود مخاوف من أن تتسبب ظاهرة النينو المناخية في انخفاض إنتاج زيت النخيل، أكبر صادرات ماليزيا، بالإضافة إلى احتمالية أن تشهد البلاد موجة حارة قد تضر بالإمدادات الغذائية للبلاد. 

وجاء البيزو الأرجنتيني (-1.23%) في المرتبة الثانية، حيث أظهرت البيانات الصادرة في مطلع هذا الأسبوع أن معدل التضخم لشهر أبريل قد تجاوز الـ 100%. 

علاوة على ذلك، تراجعت العملة على خلفية ورود أنباء تفيد بأن الحكومة ستقوم بفرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية، حيث سيتعين على شركات النفط الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية. 

ومن ناحية أخرى، تفوق أداء البيزو الكولومبي (+1.92%) على أداء باقي نظرائه، حيث ارتفعت العملة على خلفية المكاسب التي حققتها أسعار النفط، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر بسبب احتمالية خفض منظمة أوبك + لإنتاج النفط. 

وبالمثل، جاء الروبل الروسي (+1.19%) في المرتبة الثانية كأفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدل الطلب على العملة نتيجة اقتراب موعد سداد الضرائب بنهاية هذا الشهر.

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