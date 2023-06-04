الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 719 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية خلال 4 أيام

تشميع منشأة
تشميع منشأة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 719 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ أول الشهر الجاري.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

خلال الشهر الجاري غلق وتشميع محافظة جنوب سيناء منشأت الغلق المقررة بالغربية

الأكثر قراءة

البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

ضبط 1206 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

9 سنوات إنجازات للسيسى حققت الأمن الغذائى رغم الأزمات العالمية

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا فى حادث قطارات الهند

"ربيع": الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة تعطلت خلال عبور قناة السويس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة