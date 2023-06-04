تشميع 719 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية خلال 4 أيام

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 719 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ أول الشهر الجاري.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.