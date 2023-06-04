على الدين هلال: الحوار الوطنى فرصة لتلاقى الأحزاب السياسية المختلفة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني ليس ندوة، ولكنه فرصة لتلاقي الأحزاب السياسية المختلفة لبحث مجالات التوافق والمساحات المشتركة بين القوى السياسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الحوار الوطني يشهد الحديث عن نظام الانتخابات ومناقشة القائمة المطلقة والنسبية، مشيرًا إلى أنه بعيدًا عن جلسات الحوار الوطني يتم عمل مائدة حوار تضم 5 أفراد من المؤيدين والمعارضين للقوائم يتم اختيارهم من أحزابهم، بالإضافة إلى 5 خبراء، وفي النهاية الهدف هو البحث يكون عن نقاط مشتركة.

مناقشة إنشاء مفوضية التمييز

وتابع، أن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ناقشت إنشاء مفوضية التمييز، وهي مادة موجودة في الدستور ولم تنفذ والكل مجمع عليها، ولكن النقاش حول تشكيل الاختصاصية وكيفية تمثيلها ومدة تشكيلها وسلطتها.

وأكد أن من مكاسب الحوار الوطني، هو بناء الثقة بين الأحزاب وهذا لا يكون سهلًا.