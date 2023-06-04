الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان غريق أبو يوسف بالإسكندرية

غريق شاطئ أبو يوسف
غريق شاطئ أبو يوسف بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وبدعم من غواصين الخير المتطوعين، منذ قليل، من انتشال غريق شاطئ الروضة الخضراء بأبو يوسف بنطاق حي العجمي، وذلك عقب ظهوره على سطح الماء، بعد أكثر من 25 كيلو من مكان الغرق.

وتعود الواقعة لعصر يوم الإثنين الماضي، حيث غرق الشاب عبدالرحمن إبراهيم صديق، 17سنة، وتم تحرير ذويه بلاغًا بغرقه نجلهم بشاطئ شمال الروضة الخضراء بنطاق حي العجمي.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه تم إنتشال الغريق اليوم عقب ظهوره على سطح المياه بعد مكان الغرق بأكثر من 25 كيلو، وذلك بسبب شدة التيار مما جعل الجثمان يتحرك لهذه المسافة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث استمرت 5 أيام متتالية من خلال فرق الإنقاذ من رجال الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين.

وكان قد ظهر مساء اليوم جثمان غريق الكيلو 56 الساحل الشمالي غرب الإسكندرية على سطح الماء وذلك عقب تكثيف البحث لمدة 5أيام، وتم انتشال الجثمان من خلال قوات الإنقاذ النهري ودعم غواصين الخير المتطوعين، بعد مكان الغرق بـ10 كيلو تقريبًا.

وتعود الواقعة لغرف الشاب مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من مركز من بركة السبع محافظة المنوفية، الذي غرق بإحدى قرى الساحل الشمالي في الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين الماضي.

وأوضح «المالحي» لـ« الدستور»،  أن منذ الإبلاغ عن حالات الغرق، تم الدعم بعدد من الغواصين بالشاطئين للبحث عن الجثامين، حيث أعاقت الاضطرابات الجوية التي شهدتها الإسكندرية خلال الأيام الماضية سرعة ظهور الجثامين، لافتًا إلى أن جثامين الغرقي يمكن أن تظهر في حالة انخفاض درجة حرارة المياة بعد 5 أو 6 أيام بخلاف أيام الصيف وارتفاع درجة الحرارة، حيث يظهر حينها الجثمان بعد 3 أيام إذ لم يكن عالقًا بأي حاجز.

ودعا قائد غواصين الخير للغريقين بالرحمة والمغفرة،  وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

قوات الانقاذ النهري غواصين الخير المتطوعين 25كيلو الروضة الخضراء عمليات البحث

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

شكرى أبوعميرة: قلت لوزير الإعلام الإخوانى الحكاية انتهت فطلب منى التلاعب بالصورة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

بتكلفة تتعدى المليار جنيه.. إقامة صرح طبى بقويسنا على مساحه 5 أفدنة

بالدرجات.. تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة ومحافظات أخرى لما بعد الشهادة الإعدادية

قراءة فى ديوان "تمثال عيونه مدمعة" الفائز فى مسابقة النشر الإقليمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة