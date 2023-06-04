انتشال جثمان غريق أبو يوسف بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وبدعم من غواصين الخير المتطوعين، منذ قليل، من انتشال غريق شاطئ الروضة الخضراء بأبو يوسف بنطاق حي العجمي، وذلك عقب ظهوره على سطح الماء، بعد أكثر من 25 كيلو من مكان الغرق.

وتعود الواقعة لعصر يوم الإثنين الماضي، حيث غرق الشاب عبدالرحمن إبراهيم صديق، 17سنة، وتم تحرير ذويه بلاغًا بغرقه نجلهم بشاطئ شمال الروضة الخضراء بنطاق حي العجمي.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه تم إنتشال الغريق اليوم عقب ظهوره على سطح المياه بعد مكان الغرق بأكثر من 25 كيلو، وذلك بسبب شدة التيار مما جعل الجثمان يتحرك لهذه المسافة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث استمرت 5 أيام متتالية من خلال فرق الإنقاذ من رجال الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين.

وكان قد ظهر مساء اليوم جثمان غريق الكيلو 56 الساحل الشمالي غرب الإسكندرية على سطح الماء وذلك عقب تكثيف البحث لمدة 5أيام، وتم انتشال الجثمان من خلال قوات الإنقاذ النهري ودعم غواصين الخير المتطوعين، بعد مكان الغرق بـ10 كيلو تقريبًا.

وتعود الواقعة لغرف الشاب مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من مركز من بركة السبع محافظة المنوفية، الذي غرق بإحدى قرى الساحل الشمالي في الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين الماضي.

وأوضح «المالحي» لـ« الدستور»، أن منذ الإبلاغ عن حالات الغرق، تم الدعم بعدد من الغواصين بالشاطئين للبحث عن الجثامين، حيث أعاقت الاضطرابات الجوية التي شهدتها الإسكندرية خلال الأيام الماضية سرعة ظهور الجثامين، لافتًا إلى أن جثامين الغرقي يمكن أن تظهر في حالة انخفاض درجة حرارة المياة بعد 5 أو 6 أيام بخلاف أيام الصيف وارتفاع درجة الحرارة، حيث يظهر حينها الجثمان بعد 3 أيام إذ لم يكن عالقًا بأي حاجز.

ودعا قائد غواصين الخير للغريقين بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.