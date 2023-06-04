الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفى العام ويطمئن على انتظام العمل بالعيادات المسائية

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، مساء السبت، مرورًا على مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الاعتيادية والطارئة لمواطني مطروح والمترددين عليها. 

 

وتفقد وكيل صحة مطروح بعض الأقسام الداخلية وعيادة القلب للأطفال وبنك الدم التخزينى وجميع العيادات المسائية بالمستشفي للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم ومشتقاته.

 

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر للفريق الطبي وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى. 

 

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة في توفير الأطباء وخاصة التخصصات النادرة لمستشفيات القطاع العلاجي لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي، الدكتور سعيد مختار مسؤول مبادرة الكشف والتشخيص عن بعد وعضو إدارة الطب العلاجى والدكتور  اسلام عوف نائب مدير المستشفى.

وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
وكيل صحة مطروح يتابع العمل بمستشفى العام
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