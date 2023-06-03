نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بإطلاق حملة "حكاوي من ناسها"

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالحملة "حكاوي من ناسها" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار من محمية وادي دجلة؛ لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة، بحضور لفيف من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وسفراء الدول الأجنبية ومسئولي قطاعات السياحة والبيئة.

وأوضحت نائب المحافظ أن الحملة تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في صونها وحمايتها، واستثمار ما لديهم من تجارب وخبرات وموروثات، في حفظ التنوع البيولوجي، انطلاقًا من فكرة قيام حماية الطبيعة على طبيعة حياة البشر. وهو أحد مسارات تعزيز السياحة البيئية من خلال حملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT التي تستهدف تسليط الضوء على التجارب المميزة الذي يمكن معايشتها في ١٣ منطقة للسياحة البيئية في مصر، من بينها منطقة الواحات بالمحافظة. كما تم عرض فيلم عن أبرز مزايا محمية الصحراء البيضاء وسبل التعاون لدعم السياحة البيئية بالمحافظة وتطوير المحميات الطبيعية وحمايتها.

وفي سياق آخر التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد وزارة التنمية المحلية الذي يزور المحافظة لإطلاق منصة "أيادي مصر " لتسويق وترويج المنتجات المحلية الحرفية والتراثية، ودعم رواد الأعمال من الحرفيين المنتجين، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد سيد يوسف مدير الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ خلال لقائها مع المنتجين أن المنصة تُعد أحد آليات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وتسهيل الوصول للعملاء وتوفير عناء الإنتقال لتسويق هذه المنتجات خارج المحافظة. مؤكدةً أن المشروع يشمل إلى جانب زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، تدريب المنتجين لتحسين جودة المنتج وتأهيلهم للتعامل مع المنصة وإدارة الحسابات الخاصة بهم عليها.



كما استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول تعظيم الاستفادة من المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. كما تفقدت معرض لبعض المشغولات اليدوية والحرفية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات وقدرتها على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة.