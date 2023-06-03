تفاصيل أقوال المتسبب في مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث الدائري الأوسطي

كشفت النيابة العامة في بيانها الصادر بشأن حريق بأتوبيس في الطريق الأوسطي، عن انتقال فريق من النيابة لمناظرَةِ جثامينَ المتوفينَ فتبينَتْ أنهم ثمانيةُ أشخاصٍ قد تفحّمَتْ أجسادُهُم مِن جرَّاءِ الحادثِ، وأنَّ المصابينَ أربعةُ أشخاصٍ بهِم آثارُ حروقٍ بدرجاتٍ متفاوتَةٍ، ولا يُمكنُ سؤالُهُم، كما انتقلتِ النيابةُ العامةُ لمسرحِ الحادثِ لمعاينتِهِ وإثباتِ ما بهِ من آثارٍ وتلفياتٍ.

هذا، وقد تمَّ ضبطُ قائدِ سيارةِ النقلِ المتسببةِ في الحادثِ، وباستجوابِهِ فيما هو منسوبٌ إليهِ بالتسببِ خطأً -بإهمالِهِ ورعونتِهِ وعدمِ احترازِهِ أو مراعاتِهِ للوائحِ والقوانينِ- في وفاةِ وإصابةِ المجنيِّ عليهم، فأنكرَ ما نُسِبَ إليه، وقرَّرَ أنَّهُ قد تفاجأَ بوقوفِ الأتوبيسِ على جانبِ الطريقِ فلم يتمكنْ مِنِ استخدامِ مكابحِ سيارتِهِ، وأنَّهُ لا يحملُ رخصتَيْ قيادةٍ أو تسييرٍ.

كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقّتْ إخطارًا في صباحِ الأولِ مِن شهرِ يونيُو الجارِي باصطدامِ سيارةِ نقلٍ بأتوبيسٍ بالطريقِ الأوسطيِّ في الِاتجاهِ القادَمِ من أكتوبرَ للفيومِ ممَّا أسفرَ عنِ اشتعالِ النيرانِ بالأتوبيسِ، وإصابَةِ ووَفاةِ مستقلِّيهِ ونقلِهِم لِلمستشفَى، وكانَ ذلكَ بالتزامنِ معَ ما رصدتْهُ إدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ من تداولِ أخبارٍ ومقاطعَ مصورَةٍ للواقعَةِ، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِهَا على الفورِ.