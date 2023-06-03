السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الفيوم 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

حصلت «الدستور» على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023م، في محافظة الفيوم، وجميعهم حصدوا الدرجات النهائية، وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، النتيجة بنسبة نجاح بلغت 79,1%.

 

وقال محافظ الفيوم، اإن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفا و332 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 63 ألفا و507 طلاب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألفا و234 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79,1%.  

 

وأضاف، أن نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 75,5%، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 96,4 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 85,7%، وفي مدارس التلمذة الصناعية 100%.

 

قدم محافظ الفيوم، تهنئته القلبية للطلاب الأوائل، ولجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكداً أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.  

 

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حده، وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 4 يونيو ولمدة أسبوعين، قابلة للتجديد أسبوعين آخرين، حرصاً على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

 

فيما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الحكومي بلغ 48176 طالبا وطالبة، وفي التعليم الخاص 1813 طالبا وطالبة، وفي المنازل 245 طالبا وطالبة بإجمالي كلي للناجحين 50234 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام 126 طالب وطالبة، منهم 28 طالب وطالبة بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وعدد 32 طالب وطالبة بإدارة شرق التعليمية، وفي إدارة سنورس 16 طالب وطالبة، وفي إدارة إطسا 31 طالب وطالبة، وفي إدارة يوسف الصديق 4 طلاب، وفي إدارة أبشواي 5 طلاب، وفي إدارة طامية 10 طلاب.

 

وأضافت، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 90,17%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 88,57%، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77,62%، وفي إدارة أبشواي التعليمية 75,19%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 75,15%، أما في إدارة إطسا التعليمية فقد بلغت نسبة النجاح 74,26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 73,24%. 


روابط الحصول على النتيجة: 
http://natega.fymedu.online/Result.aspx

http://fymedu.online/Result/PrepResult.php

https://c8dug459.caspio.com/dp/d70ac000b61cd43afd734118a381?fbclid=IwAR0T5bGJerKg7oiRLoiadZpJ2-vQVPdeMrLBgCMPBk7r_vNWwr8vg57uLPA

IMG-20230603-WA0047
IMG-20230603-WA0047
IMG-20230603-WA0048
IMG-20230603-WA0048
IMG-20230603-WA0041
IMG-20230603-WA0041
IMG-20230603-WA0042
IMG-20230603-WA0042
IMG-20230603-WA0045
IMG-20230603-WA0045
IMG-20230603-WA0046
IMG-20230603-WA0046
IMG-20230603-WA0044
IMG-20230603-WA0044
IMG-20230603-WA0049
IMG-20230603-WA0049
IMG-20230603-WA0043
IMG-20230603-WA0043
IMG-20230603-WA0033
IMG-20230603-WA0033
IMG-20230603-WA0036
IMG-20230603-WA0036
IMG-20230603-WA0039
IMG-20230603-WA0039
IMG-20230603-WA0038
IMG-20230603-WA0038
IMG-20230603-WA0040
IMG-20230603-WA0040
IMG-20230603-WA0037
IMG-20230603-WA0037
IMG-20230603-WA0035
IMG-20230603-WA0035
IMG-20230603-WA0032
IMG-20230603-WA0032
IMG-20230603-WA0034
IMG-20230603-WA0034
IMG-20230603-WA0030
IMG-20230603-WA0030
IMG-20230603-WA0029
IMG-20230603-WA0029
IMG-20230603-WA0028
IMG-20230603-WA0028
IMG-20230603-WA0031
IMG-20230603-WA0031
بالأسماء ننشر أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2023

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

المطربة بوسي تقدم للنيابة أوراق التصالح في "سرقة إيصالات الأمانة"

نائب وزيرة التخطيط يناقش دور الحوكمة في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة

سامح عاشور: عودة «الإخوان» مستحيلة.. ولولا «30 يونيو» لانتهت مصر لـ100 أو 200 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة