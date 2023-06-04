خطوات الاستعلام عن حالة الطلب.. الإسكان الاجتماعى 2023

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعى 2023 من المواضيع التى يتزايد البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن حالة الطلب.. شقق الإسكان الاجتماعى

تقدم آلالاف المواطنين بطلب الحصول على وحدة من شقق الإسكان الاجتماعى، وبالتالى تتزايد معدلات البحث حول الاستعلام عن حالة الطلب..هل تمت الموافقة عليه أم لا.

ومن جانبه طرح صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال موقعه الإلكترونى خطوات الاستعلام عن حالة الطلب وهى كالآتى:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg/ .

- الضغط على الزر الخاص «طلبات».

- اختيار طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

- كتابة بيانات الرقم القومي للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية.

- كتابة كلمة المرور.

- تحديد المشروع المتقدم عليه المواطن للحصول على وحدة سكنية.

- تسجيل تاريخ التسديد ومقدم جدية الحجز.

- تسجيل موعد التقديم.

- الضغط على كلمة «استعلام».

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الهاتف

أتاح أيضا صندوق الإسكان الاجتماعى للمتقدمين لحجز الوحدة السكنية عدة أرقام تليفونية للاستعلام عن حالة الطلب من خلال الهاتف (أرضى - محمول).

أرقام الخط الأرضى للاستعلام عن وحدة الإسكان الاجتماعى:

الأرقام التى أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعى للاستعلام عن حالة الطلب من خلال التليفون الأرضى هى 090071117.

أرقام المحمول

كما اتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ارقاما للاستعلام عن حالة الطلب من خلال التليفون المحمول وهى 5777 أو 118، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى

وضع صندوق الإسكان الإجتماعى عدة شروط للحصول على وخدة سكنية من الإسكان الاجتماعى وهى:

-لا يقل سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 سنة ولا تزيد على 50 سنة.

- عدم الحصول على وحدة أخرى مدعمة من الدولة.

- أن يكون التقديم في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.

- أن يوجد حد أقصى لدخل المتقدم؛ وهو 6000 جنيه، و8000 للمتزوج.