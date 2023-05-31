10 يونيو.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان أكثر تميزا والمتميز والمتوسط بأسيوط الجديدة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تسليم قطع الأراضي في الإسكان الأكثر تميزا والإسكان المتميز والإسكان المتوسط والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني "ONLINE" بتاريخ 9 ديسمبر 2022.

أرقام أرضي الإسكان الأكثر تميزا

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، أنه سيتم تسليم أراضي الأكثر تميزا بالحي الثاني يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 أرقام القطع من 1 إلى 65، بينما سيتم تسليم أرقام القطع من 66 إلي 131 يوم الأحد الموافق 11 يونيو بالحي الثاني بالمحور الأراضي الأكثر تميزا.

وسيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الامتداد المستقبلي يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 من أرقام القطع من 1 : 40، كما سيتم تسليم أرقام القطع الأرضي الإسكان المتميز من 41 إلى 78 بالحي الامتداد المستقبلي.

وأفادت بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدان بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، وسيتم تسليم أرقام القطع 38 إلي 80 يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، كما سيتم تسليم ارقام القطع 81 إلي 119 يوم الخميس الموافق 15 يونيو، كما سيتم تسليم ارقام القطع الأراضي من 120 إلي 160 بمنطقة الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدان.

وسيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 161 إلي 206 يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 .، كما يتم تسليم أرقام قطع 207 إلي 274 يوم الاثنين 19 يونيو 2023 ، كما يتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 275 إلي 565 يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، كما يتم تسليم أقام قطع الأرضي من 566 إلي 684 يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023.

تسليم أراضي محور بيت الوطن

وأضافت أن سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بدء من يوم الخميس الموافق 22 يونيو بالأرقام الأراضي من 1 إلي 50، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي لبيت الوطن من 51 إلي 102 يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023.

محور أراضي الإسكان المتوسط بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية

وتابعت المهندسة جيهان عمار، أن سيتم تسليم قطع الأراضي الإسكان المتوسط بدءا من يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 بمنطقة 100 فدان من أرقام القطع من 1 إلي 479، كما سيتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 1 إلي 230 بمنطقة 375 فدان منطقة "1" ، كما يتم تسليم أرقام قطع الأراضي من 231 إلي 940 يوم الاثنين 3 يوليو.

وأردفت أنه سيتم تسليم أراضي منطقة 375 فدان منطقة 2 يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو من أرقام 298 إلي 621 ، كما يتم تسليم أرقام قطع الأرضي من 626 إلي 887 يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو ، كما يتم تسليم ارقام قطع الأرضي من 896 إلي 1139 يوم الخميس الموافق 6 يوليو .

وسيتم تسليم أرقام من 1140 إلي 1184 ، يليها ارقام الأراضي 1185 إلي 1230 ، ثم تسلم أرقام قطع الأراضي من 1231 إلي 1284 خلال الأيام السبت والأحد والأثنين من شهر يوليو.

واستكملت المهندسة جيهان عمار، أنه سيتم تسليم قطع أراضي محور الإسكان المتوسط بمنطقة 375 فدان منطقة "3" من الأرقام 6 إلى 559 ، يليها تسليم أرقام قطع الأراضي من 560 إلي 630، ثم تسليم أرقام قطع الأراضي من 631 إلي 1400 خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من 11 حتي 13 يوليو 2023 المقبل.