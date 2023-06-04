ما هي والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأمراض المزمنة بالطقس الحار؟

يواجه أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب والربو العديد من الصعوبات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة العالية على صحتهم بشكل سلبي.

في السطور التالية يقدم الخبراء بموقع "Health Shield Medical" الطبي، بعض الصعوبات التي يمكن أن يواجهوها خلال الطقس الحار بفصل الصيف.

زيادة خطورة الجفاف:

قد يصعب على المرضى المزمنين الذين يتناولون أدوية الضغط والسكري والربو زيادة تعرضهم للإصابة بالجفاف في درجات الحرارة العالية.

الارتفاع المفاجئ لضغط الدم:

إذا كانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم لدى المرضى المزمنين.

ارتفاع نسبة السكر في الدم:

يمكن لدرجات الحرارة العالية أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يعني أن المرضى المزمنين الذين يعانون من مرض السكري قد يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل دقيق.

صعوبة التنفس:

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة العالية على الجهاز التنفسي لأصحاب الربو وغيرهم من المرضى المزمنين، وبالتالي يمكن أن تزيد الصعوبة التي يواجهونها في التنفس.

أكد الخبراء، أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، لذا فينبغي عليهم اتخاذ بعض الإجراءات للتكيف مع ظروف الطقس والحفاظ على صحتهم، من خلال بعض النصائح مثل:

شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى:

يجب على المرضى المزمنين البقاء جيدي الترطيب، وشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى في درجات الحرارة العالية.

تجنب المواقع الحارة:

ينبغي على المرضى المزمنين تجنب المواقع الحارة بأكبر قدر ممكن، والبقاء في الظل أو الداخل في حال كانت درجات الحرارة مرتفعة.

ارتداء الملابس المناسبة:

ينبغي على المرضى المزمنين ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية خلال فصل الصيف بحيث تخفف من الشعور بالحرارة.

التأكد من استخدام الأدوية بشكل صحيح:

ينبغي على المرضى المزمنين التأكد من اتباع تعليمات الأطباء واستخدام الأدوية بشكل صحيح وفقًا للجرعات والتواريخ المحددة.

ممارسة الرياضة:

يمكن للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة الحفاظ على صحتهم والتكيف مع درجات الحرارة العالية من خلال ممارسة التمارين الرياضية المناسبة في الأوقات المناسبة من النهار.