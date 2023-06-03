جندوجان يتحدث عن أسرع هدف في تاريخ كأس الاتحاد.. ومستقبله مع مانشستر سيتى

علق الألماني إلكاي جندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي، على التقارير التي أشيعت حول مستقبله مع الفريق.



وأفادت بعض التقارير الصحفية في الشهور الماضية بوجود عروض من عدد من الأندية لضم جندوجان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني.



وقال جندوجان في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب مباراة نهائي كأس الاتحاد الانجليزي: "بكل صراحة لست بحاجة إلى مثل هذه الأيام لأشعر بالتقدير أو أنني شخص مميز في هذا النادي، أنا اعرف ذلك ولهذا أنا هنا منذ 7 سنوات بكل التقلبات التي مررت بها حتى الآن".



وعن مستقبله أجاب: "لم نقرر أي شيء بعد، لذا سنرى ماسيحدث في الفترة المقبلة".

وينتهي عقد جندوجان مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو الجاري، وهو ما يعني أنه في الفترة المسموح له خلالها التوقيع لأي فريق.



وأكمل: "الفوز بالنهائي أمر مميز، الفوز بكل بطولة أمر مميز أيضًا، هذه المجموعة استحقت ذلك وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدًا، خاصة في الشوط الثاني كنا رائعين واستحققنا الفوز وسنرفع كأسًا آخرًا".



وسجل جندوجان هدفي مانشستر سيتي في مباراة اليوم، وكان الهدف الأول هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس الاتحاد إذ سجله جندوجان بعد مرور 12 ثانية فقط.



وعن ذلك الهدف، علق جندوجان: "نحن نعرف كيف نريد أن نلعب ضربة البداية، وكنا مستعدين لذلك أن نرسل كرة طولية لهالاند والحصول على الكرة الثانية ومحاولة الهجوم بسرعة؛ وأعتقد أننا سجلنا منها للمرة الأولى هذا الموسم فالكرة جاءت في موقع رائع بالنسبة لي وأنا سددتها، لقد كانت ضربة رائعة وذهبت في المرمى، كان هدفًا رائعًا".

ولعب جندوجان 50 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري في كل البطولات، وسجل 11 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الانجليزي بعد الفوز على جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف.