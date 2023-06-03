السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد انخفاض الأسعار عالميا.. هل ينخفض سعر الدواجن؟

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور محمد صالح، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، إن انخفاض أسعار السلع عالميًا، له صدى واسع في مصر فيما يخص الدواجن، لافتًا إلى أن مستوردي خامات الأعلاف يعانون من خسائر بسبب انخفاض الأسعار.

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار الدواجن والببيض انخفض، وسعره أقل من سعر التكلفة، ومن العدالة أن نعلن سعر التكلفة.

ولفت إلى أن البورصة مفتوحة أمام الناس، وعندما تعرف، الناس إن الاتجاه للانخفاض يوقفون الشراء، مما يؤدي لزيادة العرض وانخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة وفرت العملة الأجنبية لاستيراد الخامات بقيمة 2.1 مليار دولار، ما أحدث انفراجة، منوهًا أن انخفاض الأسعار أدى لانخفاض الإنتاج، وإغلاق كثير من المزارع نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، مردفا: "لم يعد لديهم رأس مال لإعادة تشغيل المزارع". 

ولفت إلى أن 3 ملايين عامل في صناعة الدواجن فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.

الدواجن اسعار الدواجن

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