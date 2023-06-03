خلال التعاملات المسائية.. سعر اليورو اليوم السبت 3-6-2023 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 يونيو 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، مسجلاً 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا بقيمة 4 قروش خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 مايو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.