السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة سوهاج" تقيم حفل تأبين للشاعر الراحل سعد عبد الرحمن

سعد عبد الرحمن
سعد عبد الرحمن

أقام فرع ثقافة سوهاج؛ التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة؛ حفل تأبين للشاعر الراحل سعد عبدالرحمن، بمكتبة رفاعة الطهطاوي بمجلس المدينة، بالتعاون مع اتحاد الكتاب بسوهاج.

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بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على روح الشاعر الراحل، أعقبها كلمة ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي تحدث عن إنجازات الراحل وأعماله الخالدة، موضحا أن الحركة الأدبية والثقافية فقدت كاتبا ومفكرا طالما أثرى العمل الأدبي والثقافي، وتحدث عن دوره الكبير كأحد رموز الثقافة الجماهيرية، ثم قدم الشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج لموافقته على تنفيذ جميع الفعاليات الثقافية بمكتبة رفاعة الطهطاوي.

قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏

أعقبها كلمة مدير عام الفرع جلال أبو الدهب الذي قدم فيها العزاء لكل الأدباء والمبدعين لفقدان الشاعر الكبير.

أدار اللقاء الشاعر أوفي عبدالله الأنور، الذي سرد محطات من حياة الراحل، وقام برثاء الراحل عدد كبير من الشعراء من نادي أدب أسيوط ومنهم الشاعر رأفت عزمي رئيس نادي الأدب.

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ثم قدم اتحاد الكتاب برئاسة القاص محمد عبد المطلب درعا لأسرة المتوفى، وشهد الحفل توزيع كتاب تمت طباعته حديثا يضم كلمات من محبي الراحل، وتمت التوصية بتنفيذ مسابقة أدبية أو فنية تحمل اسم الشاعر الراحل.

جاء الحفل بحضور الدكتور محمد إمبابي، وصلاح الجعفري مدير مكتبة رفاعة الطهطاوي، والعديد من المبدعين والتنفيذيين.

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جاء الحفل استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالشاعر الراحل ومنجزه بقصور الثقافة، حيث أقامت حفل تأبين للراحل بقصر ثقافة أسيوط، في مايو الماضي، بحضور أسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه ونخبة من كبار الأدباء ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلامية. كما أصدرت منذ أيام للراحل كتاب "من وحي كورونا".

جدير بالذكر أنه رحل عن عالمنا فى 25 فبراير 2023، الشاعر والكاتب سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، وللشاعر سعد عبد الرحمن نشاط أدبي وثقافي معروف.

سعد عبدالرحمن مكتبة رفاعة الطهطاوي اتحاد الكتاب بسوهاج فرع ثقافة سوهاج إقليم وسط الصعيد الثقافي

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