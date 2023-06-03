السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يعلن رحيل إبراهيموفيتش رسميًا نهاية الموسم

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

 

وأكد ستيفانو بيولي رحيل ميلان عن الفريق بعد لقاء فيرونا غدًا في الجولة الأخيرة من الكالتشيو، وسيتم تجهيز حفلة وداع له.

 

إبرا شارك هذا الموسم مع الفريق في 4 لقاءات فقط وسجل هدفا وحيدا، حيث غاب معظم الموسم عن المباريات بسبب الإصابة.

 

يذكر أن عقد زلاتان إبراهيموفيتش- البالغ من العمر 41 عامًا- ينتهى مع ميلان بنهاية الموسم الحالي.

 

وأبعدت الإصابة النجم السويدي عن المشاركة مع ميلان في أغلب مبارياته خلال الموسم المنضرم، حيث اكتفي بالظهور في 4 مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

 

وكان إبراهيموفيتش قد انضم للمرة الثالثة إلى ميلان في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في صفقة انتقال حر.

 

وساهم إبراهيموفيتش، في تتويج ميلان، بلقب الدوري الإيطالي، لموسم 2021-2022.

 

يذكر أن ميلان نجح في خطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على يوفنتوس بهدف نظيف في الجولة الماضية.

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