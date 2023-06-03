السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال رائف: الرئيس السيسي زار محطات إفريقية لم يزرها رئيس مصري قبله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر لها دور فعال لعودة دفء العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية ومحطات لم يذهب إليها رئيس مصري من قبله، ومنها جيبوتي وجنوب إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها رؤيا واضحة فيما يتعلق بأمن وسلامة الجانب الإفريقي، كما أن مصر وقعت اتفاقيات التجارة الحرة وانجازها يحسب لها ومنظمة الكوميسا ودعم المشروعات الخاصة بالإطار الإفريقي.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يحرص على حضور القمم الخاصة بالشق الاقتصادي للقارة الإفريقية.

اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي ليست صدفة

وأوضح أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، لم يأتِ صدفة فالاختيار كان بدقة لأنها كانت مرحلة جوهرية في إعادة هيكلة القارة الإفريقية. 

جمال رائف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدول الافريقية رئيس مصري جيبوتي جنوب أفريقيا اتفاقيات التجارة الحر رئاسة الاتحاد الإفريقي

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